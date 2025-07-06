ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути

Неділя 06 липня 2025 14:29
UA EN RU
У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути Фото: У Кременчуці змінили маршрути тролейбусів після удару РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Кременчуці 6 липня тимчасово змінили схему руху громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку міську раду та "Кременчук Today".

Як повідомили у міській раді, тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці "Крюківський міст".

Тимчасова заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення.

Також призупинено рух автобусного маршруту №15. У міськраді уточнили, що відповідні обмеження тимчасові.

Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково.

Атака на Кременчук

У неділю, 7 липня, ранок у Кременчуці почався з дронової атаки РФ. Російські безпілотники атакували місто.

"Сьогоднішній недільний ранок у Кременчуці почався не з тиші і спокою, а з ворожої атаки. У той час, коли кременчужани мирно займалися своїми справами - відпочивали, готували сніданки, йшли до церкви, гуляли з дітьми - наше місто було підступно і підло атаковано" - написав Малецький.

Усі екстрені та комунальні служби вже працюють на місці удару, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки.

Що робити, якщо ваше житло пошкоджене

Міська влада опублікувала алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

Подати заяву до поліції

  • Звернутись до Кременчуцького райуправління (вул. 29 Вересня, 6) або за телефоном 102.
  • Мати при собі копії: паспорта, ідентифікаційного коду, документів на власність, техпаспорта та фото пошкоджень.
  • Заяву можна подати пізніше.

Повідомити про пошкодження

  • Через портал "Дія";
  • Або в ЦНАП (послуга 42-11).
  • Якщо нерухомість не зареєстрована - подати заяву (послуга 55-09) або звернутися до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).

Подати заяву на компенсацію

  • Через "Дія";
  • Або в ЦНАП (послуга 42-15).
  • Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

ЦНАП працює за адресами:

  • вул. Покровська, 14.
  • вул. Героїв України, 11А.
  • вул. І. Приходька, 90.

Телефони для довідок:

  • 096 097 1588, 050 255 1588
  • Служба допомоги мера — 15-63 (цілодобово).

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Понад 100 дронів, під ударом рятувальники: все про обстріл Харкова, Херсона і Запоріжжя
Понад 100 дронів, під ударом рятувальники: все про обстріл Харкова, Херсона і Запоріжжя
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників