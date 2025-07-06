У Кременчуці обмежено рух тролейбусів після удару РФ: як змінили маршрути
У Кременчуці 6 липня тимчасово змінили схему руху громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку міську раду та "Кременчук Today".
Як повідомили у міській раді, тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, наразі зупиняються на кінцевій зупинці "Крюківський міст".
Тимчасова заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси наразі не курсують до цього пункту призначення.
Також призупинено рух автобусного маршруту №15. У міськраді уточнили, що відповідні обмеження тимчасові.
Про відновлення повноцінного руху буде повідомлено додатково.
Атака на Кременчук
У неділю, 7 липня, ранок у Кременчуці почався з дронової атаки РФ. Російські безпілотники атакували місто.
"Сьогоднішній недільний ранок у Кременчуці почався не з тиші і спокою, а з ворожої атаки. У той час, коли кременчужани мирно займалися своїми справами - відпочивали, готували сніданки, йшли до церкви, гуляли з дітьми - наше місто було підступно і підло атаковано" - написав Малецький.
Усі екстрені та комунальні служби вже працюють на місці удару, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки.
Що робити, якщо ваше житло пошкоджене
Міська влада опублікувала алгоритм дій для тих, чиє майно постраждало внаслідок атаки.
Подати заяву до поліції
- Звернутись до Кременчуцького райуправління (вул. 29 Вересня, 6) або за телефоном 102.
- Мати при собі копії: паспорта, ідентифікаційного коду, документів на власність, техпаспорта та фото пошкоджень.
- Заяву можна подати пізніше.
Повідомити про пошкодження
- Через портал "Дія";
- Або в ЦНАП (послуга 42-11).
- Якщо нерухомість не зареєстрована - подати заяву (послуга 55-09) або звернутися до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).
Подати заяву на компенсацію
- Через "Дія";
- Або в ЦНАП (послуга 42-15).
- Потрібен спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.
ЦНАП працює за адресами:
- вул. Покровська, 14.
- вул. Героїв України, 11А.
- вул. І. Приходька, 90.
Телефони для довідок:
- 096 097 1588, 050 255 1588
- Служба допомоги мера — 15-63 (цілодобово).
Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.
Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
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