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В Кременчуге дрон РФ попал в учебное заведение, возник пожар

00:25 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: все службы работают на месте (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне поздно вечером во вторник, 20 октября, атаковали Кременчуг дронами. В результате обстрела зафиксировано попадание в учебное заведение и, предварительно, пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеского БпЛА в здание учебного заведения. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно один человек получил травмы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Параллельно мэр Кременчуга Виталий Малецкий тоже подтвердил атаку. Он отметил, что был атакован объект, где еще днем 20 октября учились студенты.

"Это очередное доказательство того, что для врага нет ничего святого. Россия в очередной раз демонстрирует, что удары по гражданским объектам, угроза жизни мирных людей и террор - это сознательные методы ее захватнической войны", - подчеркнул он.

Другие обстрелы

Напомним, в ночь на 7 октября и утром россияне атаковали Кременчуг ракетами и дронами. В результате обстрелы были повреждены многоэтажки и зафиксировано попадание в предприятие.

Также мы писали, что 4 сентября россияне атаковали Кременчугский район, в результате чего были повреждены частные дома и автомобили.

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