В Кременчуге дрон РФ попал в учебное заведение, возник пожар

"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеского БпЛА в здание учебного заведения. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно один человек получил травмы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Параллельно мэр Кременчуга Виталий Малецкий тоже подтвердил атаку. Он отметил, что был атакован объект, где еще днем 20 октября учились студенты.

"Это очередное доказательство того, что для врага нет ничего святого. Россия в очередной раз демонстрирует, что удары по гражданским объектам, угроза жизни мирных людей и террор - это сознательные методы ее захватнической войны", - подчеркнул он.