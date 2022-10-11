"Кременчуг" получил календарь Континентального кубка: когда состоятся матчи
Представитель Украины в еврокубках – хоккейный "Кременчуг" – узнал расписание поединков третьего раунда Континетального кубка 2022/23. Матчи назначены на ноябрь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.
Украинский вице-чемпион поедет в словацкую Нитру на короткий турнир в один круг. Матчи команды запланированы на 18-20 ноября.
В стартовом туре "Кременчуг" встретится с польской "Унией" 18 ноября. Цвета лидера польского чемпионата защищают и украинские хоккеисты Денискин, Падакин, Пангелов-Юлдашев. В этот же день "Нитра" сыграет против победителя группы D, которого заранее определят сербская "Войводина", итальянский "Азиаго Хоккей" и словенский "Акрони".
19 ноября "Кременчуг" выйдет на лед против хозяев соревнований. В составе "Нитры" в данный момент выступает один украинец – нападающий Миклуха. В свою очередь 20 ноября отечественный гранд сыграет против неизвестного соперника.
В финал четырех, который сыграют 13-15 января, выйдут две лучшие команды из группы F. Новый сезон Континентального кубка станет 25-м в истории турнира. В 2013 году трофей покорился украинскому "Донбассу".
Список матчей "Кременчуга" в Континентальном кубке 2022/23:
- "Уния" – "Кременчуг", 18 ноября, 15:30
- "Нитра" – "Кременчуг", 19 ноября, 19:00
- "Кременчуг" – победитель группы D, 20 ноября, 15:30
К слову, накануне хоккейное дерби Киева перенесли из-за массированного обстрела украинских городов Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.