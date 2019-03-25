У Кременчуці перекинувся човен з людьми, є зниклі безвісти

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Залишається невідомою доля чотирьох осіб

У Кременчуці Полтавської області на Дніпрі перекинувся моторний човен з людьми, чотири особи вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі 24 березня рятувальникам надійшла інформація про те, що поблизу Крюківського мосту на Дніпрі перекинувся моторний човен, на якому перебувало 5 осіб. Одній з них вдалося врятуватися самостійно, доля ще чотирьох залишається невідомою.

Також повідомляється, що станом на ранок 25 березня пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, минулих вихідних поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного корабля Viking Sky, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Також повідомлялося, що у круїзного лайнера зламався двигун. Усіх пасажирів та членів екіпажу евакуювали.

За останніми даними, при аварії круїзного лайнера в Норвегії постраждали 27 людей. Пізніше в цьому ж районі сталася аварія вантажного корабля Hagland Captain, на борту якого знаходилося 9 членів екіпажу. Через сильний штормовий вітер корабель втратив частину свого вантажу.