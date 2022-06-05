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Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: законопроект погодили

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Україна, Неділя 05 червня 2022 11:28
Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: законопроект погодили Фото: борги за кредитами за знищене під час війни майно будуть списані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді погодили законопроект про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Facebook.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - написав він.

За його словами, законопроект буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав Гетманцев.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новим кредитам банків для населення в квітні 2022 року в національній валюті становили 26,5% річних. Це вище, ніж у березні (20,6%), проте значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).

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