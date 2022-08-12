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Кредит у 5 млрд доларів від МВФ допоможе залучити нову фіндопомогу в Україну, - Reuters

Фото: радник президента України Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Отримання кредиту в розмірі 5 млрд доларів від МВФ допоможе переконати іноземних кредиторів у тому, що макроекономічна ситуація України знаходиться під контролем.

Про це заявив радник президента України Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нове фінансування від Міжнародного валютного фонду послужить сигналом для більшого пакета фінансової допомоги в розмірі 15-20 млрд доларів, який допоможе Україні пережити економічну кризу, викликану вторгненням Росії.

"Програма МВФ у розмірі 5 млрд доларів буде відповідати більш раннім рівням фінансування і може стати каталізатором для залучення коштів з інших джерел, включаючи ЄС, казначейство (США – ред.) та інші країни", — заявив Устенко.

Устенко також зазначив, що Україна сподівається швидко просунутися вперед у переговорах з МВФ з метою досягнення попередньої угоди.

Нагадаємо, дати відстрочку за зовнішнім боргом Україна попросила кредиторів ще наприкінці липня. РБК-Україна розповідало деталі пропозиції Кабміну.

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