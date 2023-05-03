RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны Северной Европы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО

Фото: страны Северной Европы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общее заявление саммита Украина - Северная Европа.

В документе, который подписали лидеры стран Северной Европы, отмечается, что будущее Украины - в евроатлантической семье. В частности, Евросоюз уже предоставил Украине статус страны-кандидата.

"Страны Северной Европы - члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года", - сказано в заявлении.

При этом лидеры пяти стран заверили, что продолжат работать над поддержкой высокого уровня гражданской помощи Украине, в том числе через механизмы Евросоюза.

В документе напомнили, что союзники согласились принять Украину в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Также наша страна подала заявление на ускоренное членство в Альянсе в 2022 году.

"Страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы будут и дальше оказывать решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, находится с рабочим визитом в Финляндии. Там он встретился с лидерами стран Северной Европы.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, наша страна ожидает получить график членства в НАТО на саммите Альянса в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияЕвросоюзИсландияНорвегияДанияФинляндияВступление в ЕС