Страны НАТО смогут тратить на оборону до 5% ВВП только через 10 лет, - Польша

Отмечается, что Польша ближе всего к достижению новой цели. Страна выделила в этом году 4,7% ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в НАТО.

Накануне своего возвращения в Белый дом Трамп усилил давление на союзников по НАТО, чтобы они тратили больше на оборону. Сейчас только 23 из 32 членов достигли цели в 2% ВВП.

"Достижение цели Трампа займет еще десятилетия, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае будут некоторые страны, которые будут продолжать обсуждать, действительно ли нужны дополнительные расходы", - сказал министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ЕС имеет возможности для перераспределения денег. По словам министра, его приоритетом является обеспечение выделения 100 млрд евро на оборону в ближайшие годы, включая перенаправление неиспользованных средств из общего фонда восстановления после пандемии на 800 млрд евро, который заканчивается в следующем году.

"Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы отстроиться после COVID, то мы обязательно должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны", - заявил он.