Страны НАТО требуют от Столтенберга деталей по его плану для Украины на 100 млрд евро, - Politico

За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными по этому поводу, интересуясь, откуда и как будет взята такая огромная сумма денег, пишет издание.

В материале отмечается, что до встречи лидеров НАТО в Вашингтоне в июле остались считанные недели.

"План несколько запутан", - сказал восточноевропейский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, страны ожидают, что Столтенберг придаст больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел НАТО в четверг и пятницу.

Поддерживают ли этот план Германия и Франция, пока неизвестно.

Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что "не удивится", если цифра в 100 миллиардов евро в конце концов будет пересмотрена, но предположил, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву.

Два других чиновника, осведомленных о дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов их распределения.

Пятый официальный представитель предупредил, что пока министры и Столтенберг будут обсуждать детали на пражской встрече, никакие официальные решения приняты не будут, учитывая "неформальный" характер встречи.

Предложение Столтенберга