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Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России, - Reuters

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Вторник 11 июля 2023 03:48
Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России, - Reuters Фото: НАТО согласовало план обороны от России (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источнику, знакомые с вопросом, Турция сначала не соглашалась утверждать региональные планы обороны из-за формулировки по Кипру, но позже пошла на компромисс.

На саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс обратится к странам-членам с указаниями об обновлении своих военных сил и мощностей, а также призовет все страны тратить на оборону минимум 2% ВВП.

Оборона стран НАТО

Отметим, что ранее сообщалось о неудачной попытке министров обороны стран НАТО достичь согласия по оборонному плану на случай атаки РФ – Турция блокировала решения из-за формулировки географических мест, таких как Кипр.

Кроме того, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны-члены повысить расходы на оборону хотя бы до 2% от ВВП.

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