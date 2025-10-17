Страны НАТО должны сбивать российские самолеты-нарушители, - премьер Канады

Карни предупредил Москву о последствиях

Карни заявил, что страны НАТО должны оставить "все варианты" открытыми в случае новых нарушений их воздушного пространства Россией, включая возможность сбивать российские самолеты.

"Страны НАТО защищают себя. Мы, безусловно, сделаем все необходимое, чтобы защитить эти государства", - сказал Карни.

Его комментарии прозвучали на фоне дипломатических усилий по завершению войны России против Украины. Президент США Дональд Трамп накануне провел разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил, что лидеры договорились о второй встрече, которая пройдет в Будапеште.

В пятницу Трамп планирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Реакция НАТО на провокации России

Европейские дипломаты ранее предупредили Кремль, что альянс готов ответить на новые нарушения воздушного пространства всеми доступными средствами, включая уничтожение российских самолетов. Поводом для заявления стали пролеты трех истребителей МиГ-31 над Эстонией и появление беспилотников над Польшей.

Политические наблюдатели расценили эти действия как попытку Путина проверить готовность НАТО к решительным действиям. По словам Карни, подобные провокации демонстрируют не силу, а слабость России.

"Россия находится под давлением. Они пытаются изменить ситуацию, но находятся под экономическим прессингом. Их военные успехи, которых они добились летом, остановились", - отметил премьер-министр.

Канада усиливает военную поддержку и роль в НАТО

Канада, один из 12 основателей НАТО, в последние годы подвергалась критике за то, что не достигала целевого уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Однако Карни заявил, что его правительство исправляет ситуацию: в ближайшие месяцы Канада достигнет этой планки.

Ранее в этом году премьер создал новое агентство для развития оборонного производства и ускорения перевооружения армии. Кроме того, Оттава направила около 2 тысяч военных в Латвию в рамках операции Reassurance, срок которой недавно продлили еще на три года.

"Мы готовы поддерживать Украину - закупать военную технику и участвовать в коалиции стран, которые обеспечат ей безопасность после прекращения огня", - сказал Карни.

"Путин постоянно ошибается"

Премьер-министр также отметил, что президент России продолжает недооценивать Запад и неверно оценивает ситуацию на фронте.

"Президент Путин сделал лишь одну ошибку за другой. Он думал, что НАТО расколется - но альянс стал сильнее. Он рассчитывал, что Зеленский убежит и что украинцы восстанут в его поддержку. Он ошибался во всем", - заявил Карни.

Политик добавил, что Дональд Трамп "теряет терпение" из-за того, что Путин отказывается идти на компромиссы, и назвал американского лидера "важной фигурой в процессе достижения мира". "Президент Трамп дал шанс миру, так сказать, в отношениях с Россией", - отметил он.