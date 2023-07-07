ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, - WP

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 13:46
Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, - WP Фото: страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

США, которые оказывают наибольшее влияние на решения 31 члена Альянса, в течение месяцев маневрировали, чтобы снизить ожидания Украины от саммита НАТО.

Вашингтон сосредоточил разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе, которое многие союзники считают невозможным даже обсуждать, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Вильнюсский саммит даст Альянсу возможность исправить ошибку, допущенную на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии было сказано, что они станут членами когда-то в будущем, не сообщая, когда и как это произойдет.

Оглядываясь назад, многие чиновники и аналитики говорят, что это сделало страны мишенью для российского вторжения - Грузию в 2008 году, а Украину в 2014 году и в прошлом году, когда началось полномасштабное вторжение. Ведь Россия напала на страны, лишенные защиты доктрины коллективной обороны НАТО, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех.

При этом часть членов НАТО все еще подвергают сомнению готовность Украины вступить в Альянс. Они отмечают, что Киев еще должен пройти долгий путь реформирования своей армии и решения хронической проблемы с коррупцией.

Независимо от того, одобрят ли стремление Украины к членству, или нет, украинские чиновники ожидают от западных стран обязательств в сфере безопасности безотлагательно и как можно быстрее. Такие гарантии безопасности могут служить для сдерживания России от любых крупных актов агрессии в будущем.

По словам дипломатов, детали пакета безопасности еще не определены. Но официальные лица США и НАТО описали новые предложения по двусторонним или многосторонним соглашениям, как пакты о взаимной обороне или меморандумы безопасности с Украиной.

В Вильнюсской декларации союзники должны найти такие формулировки, которые бы не предоставляли России права "вето" на членство, считает бывший помощник генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд, который сейчас является политическим сотрудником Европейского совета по международным отношениям.

Вступление Украины в НАТО

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны на саммите НАТО в Вильнюсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины отмечал, что решение Альянса о поддержке членства Украины даст большую мотивацию нашим воинам.

При этом в Белом доме отмечалось, что Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в Альянс, государству также следует внедрить ряд реформ.

Больше о том, кто из западных стран еще не видит Украину в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Литва
NEWS
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе