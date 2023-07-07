Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, - WP

Страны-члены НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

США, которые оказывают наибольшее влияние на решения 31 члена Альянса, в течение месяцев маневрировали, чтобы снизить ожидания Украины от саммита НАТО.

Вашингтон сосредоточил разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе, которое многие союзники считают невозможным даже обсуждать, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Вильнюсский саммит даст Альянсу возможность исправить ошибку, допущенную на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии было сказано, что они станут членами когда-то в будущем, не сообщая, когда и как это произойдет.

Оглядываясь назад, многие чиновники и аналитики говорят, что это сделало страны мишенью для российского вторжения - Грузию в 2008 году, а Украину в 2014 году и в прошлом году, когда началось полномасштабное вторжение. Ведь Россия напала на страны, лишенные защиты доктрины коллективной обороны НАТО, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех.

При этом часть членов НАТО все еще подвергают сомнению готовность Украины вступить в Альянс. Они отмечают, что Киев еще должен пройти долгий путь реформирования своей армии и решения хронической проблемы с коррупцией.

Независимо от того, одобрят ли стремление Украины к членству, или нет, украинские чиновники ожидают от западных стран обязательств в сфере безопасности безотлагательно и как можно быстрее. Такие гарантии безопасности могут служить для сдерживания России от любых крупных актов агрессии в будущем.

По словам дипломатов, детали пакета безопасности еще не определены. Но официальные лица США и НАТО описали новые предложения по двусторонним или многосторонним соглашениям, как пакты о взаимной обороне или меморандумы безопасности с Украиной.

В Вильнюсской декларации союзники должны найти такие формулировки, которые бы не предоставляли России права "вето" на членство, считает бывший помощник генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камиль Гранд, который сейчас является политическим сотрудником Европейского совета по международным отношениям.

Вступление Украины в НАТО

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны на саммите НАТО в Вильнюсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины отмечал, что решение Альянса о поддержке членства Украины даст большую мотивацию нашим воинам.

При этом в Белом доме отмечалось, что Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в Альянс, государству также следует внедрить ряд реформ.

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