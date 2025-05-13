Страны группы Веймар+ сделали мощное заявление об Украине после саммита в Лондоне

По итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на британское правительство.
Такой саммит состоялся вчера в Лондоне, 12 мая, и в нем принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза.
Отметим, что группа "Веймар+" была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.
Отмечается, что во время встречи в британской столице в понедельник стороны обсуждали российскую военную агрессию против Украины, а также вопросы евроатлантической безопасности.
На Даунинг-стрит по итогам саммита представили совместное заявление европейских министров. Оно касается, в частности, усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения захватнической войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.
В обнародованном резюме указывается, что страны из группы "Веймар+" подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
Европейские министры приветствовали мирные усилия под руководством США и "перспективу дальнейших переговоров на этой неделе".
"Пока Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления", - отмечается в совместном заявлении.
Также главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, чтобы "создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире".
"Любой мир будет продолжаться, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения", - отметили министры.
Также на встрече в Лондоне они обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины "в ее текущей защите от агрессивной войны России".
"Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", - акцентируется в заявлении.
По убеждению европейских чиновников, сильная украинская армия будет "жизненно необходима".
"Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшего укрепления промышленного потенциала", - передали на Даунинг-стрит.
Представители стран группы "Веймар+" заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.
"Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины", - указывается в совместном заявлении.
Также стороны рассказали, что будут работать над "новыми обязательствами по реконструкции и восстановлению, в частности на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, чтобы гарантировать, что будущая безопасность Украины будет основываться на динамичной экономике".
"Мы согласились принять амбициозные меры, чтобы уменьшить способность России вести войну путем ограничения доходов Кремля, уничтожения теневого флота, усиления лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей", - рассказали европейские чиновники.
Кроме того, министры заявил, что будут оставлять замороженные российские активы в своих юрисдикциях "недвижимыми, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб".
Также стороны подтвердили, что НАТО является основой безопасности и процветания их стран. Зато согласились, что государства должны увеличивать свои расходы на взносы на оборонку и продолжат усиливать альянс, чтобы "отвечать требованиям сдерживания и защиты во всех сферах евроатлантического региона".
"Мы будем использовать все возможные рычаги для укрепления нашей коллективной обороноспособности и производства, а также укрепления технологической и промышленной базы Европы", - говорится в совместном заявлении.
С этой целью европейские страны планируют развивать работу в НАТО, ЕС и группах единомышленников "для достижения этих целей".
"Усиленные отношения в сфере безопасности и обороны между Великобританией и ЕС являются ключевыми для улучшения жизни наших людей и повышения безопасности и безопасности нашего континента, как и усиленное сотрудничество между НАТО и ЕС на основе трех Совместных деклараций, а также более тесное сотрудничество с Украиной", - резюмировали в группе "Веймар+".
Ранее сообщалось, что 12 мая в Великобритании главы МИД Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС планировали обсудить тему поддержки Украины, и возможное объявление новых санкций в отношении российской стороны.
Также стало известно, что 16 мая в Риме должна состояться встреча глав Минобороны Италии, Германии, Франции, Польши и Великобритании для обсуждения координации поддержки Украины.
Предстоящий саммит в итальянской столице будет уже четвертым такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.
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