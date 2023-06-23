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Япония увеличивает штат работников посольства в Украине из-за внедрения решений G7

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Пятница 23 июня 2023 07:58
Япония увеличивает штат работников посольства в Украине из-за внедрения решений G7 Фото: Япония увеличивает штат работников в посольстве в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония увеличивает количество сотрудников в своем посольстве в Украине, чтобы справиться с растущей нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В рамках усилий, направленных на усиление функций своего дипломатического представительства в Киеве, Министерство иностранных дел Японии привлекло новых сотрудников, выполняющих функции связи со странами G7.

Япония, которая в этом году председательствует в "Большой семерке", получила задачу координировать мероприятия, связанные с Украиной после полномасштабного российского вторжения. Сотрудники посольства будут отвечать за помощь от G7 в восстановлении инфраструктуры и гуманитарной поддержке Украины.

Также представители МИД заявили, что Япония планирует в ближайшее время перенести свое посольство в другое место в Киеве оборудованное укрытием из-за угроз российских воздушных атак.

Помощь Украине от Японии

В марте в парламенте Японии прозвучали первые предложения по изменению законодательства в сфере снабжения военной помощи находящимся в состоянии войны странам.

СМИ стало известно, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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