Страны G7 определили "конкретные шаги" для поддержки Украины, - Кулеба

Усиление ПВО Украины

Российские военные в последнее время усилили свои атаки по территории Украины. По большей части, для обстрелов украинских населенных пунктов они используют баллистические ракеты и дроны.

К сожалению, у украинских военных ограниченное количество комплектов и боеприпасов для перехвата российских целей. В связи с этим украинская сторона все чаще призывает западных партнеров передать больше современных систем ПВО.

Так, недавно Кулеба заявлял, что министры иностранных дел стран G7 сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что от партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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