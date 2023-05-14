Страны G7 и ЕС хотят ограничить экспорт российского газа в Европу, - FT

Страны "Большой семерки" намерены принять решение по итогам саммита в Японии, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.

Ожидается, что G7 запретит импорт российского газа по трубопроводам, работа которых ранее была приостановлена или сокращена. Санкции в основном будут касаться поставок газа в Польшу и Германию.

При этом издание не отмечает, о каких именно трубопроводах идет речь. Предполагается, что под санкции может попасть нефтепровод "Дружба".

Источники издания объясняют, что санкции нужны, чтобы "убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в будущем". FT ознакомилось с проектом резолюции стран G7, в которой говорится о дальнейшем сокращении использования российских энергоносителей, в том числе предотвращая "повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия".

Издание отмечает, что вряд ли санкции покажут быстрые результаты. Однако в Брюсселе настроены решительное, поскольку с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля российского газа в европейском импорте упала с более чем 40% до 10%.

Напомним, по данным польских СМИ, послы стран Евросоюза во время встречи в Брюсселе не смогли согласовать 11 пакет санкций против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три ключевых элемента нового пакета санкций против России.

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