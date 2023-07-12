Страны G7 сегодня согласуют принципы гарантий безопасности для Украины, - США

Она заявила, что решение стран "Большой семерки" направит четкий сигнал России, что "время не на ее стороне".

"Это сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины. Эта многосторонняя декларация пошлет России значительный сигнал о том, что время не на ее стороне", - сказала Слоут.

По ее словам, президент США Джо Байден и лидеры G7 сделают сегодня днем заявление о долгосрочных обязательствах для Украины.

При этом издание

"Некоторые из ключевых союзников Украины, включая страны "Большой семерки", объявят в среду о начале индивидуальных переговоров с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства по безопасности для усиления обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - сообщает издание.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО, ключевой темой которого стала Украина. Глава нашего государства и первая леди Владимир и Елена Зеленские также присутствуют на саммите.

Вчера союзники приняли совместное коммюнике, где, в частности, изложили свое видение пути Украины в Альянс. Также союзники поддержали вступление нашей страны в НАТО без выполнения плана действий по членству.

Однако Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность в отношении Украины. Президент подчеркнул, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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