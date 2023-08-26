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Страны G7 понимали, что война в Украине может затянуться, но РФ не должна победить, - Трюдо

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры стран "Большой семерки" понимают, что война на Украине может затянуться, но готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - заявил он, отвечая на вопрос о том, как продвигается контрнаступление на Украину.

При этом Трюдо подчеркнул, что страны "Большой семерки" не могут и не должны позволить, чтобы Россия победила в войне против Украины. 

"Безусловно, судя по разговорам, которые мы вели на G7 и в НАТО, мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", - заявил он. 

Помощь Украине от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Кроме того, правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

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КанадаG7Джастин ТрюдоВойна России против Украины