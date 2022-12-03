Страны G7 присоединились к ЕС по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов

Как подчеркивает глава ведомства Джанет Йеллен в своем заявлении, вместе G7, ЕС и Австралия теперь совместно установили потолок цен на морскую российскую нефть, что "поможет нам достичь нашей цели по ограничению основного источника доходов Путина для его незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность мировые запасы энергии".

Глава Минфина США добавил, что такое решение является "кульминацией многомесячных усилий нашей коалиции".

Ожидается, что ограничение цен будет стимулировать приток российской нефти со скидкой на мировые рынки и призван помочь защитить потребителей и бизнес от глобальных перебоев с поставками.

В министерстве добавили, что ценовой лимит особенно пойдет на пользу странам с низким и средним уровнем дохода, которые уже пострадали от повышенных цен на энергоносители и продукты питания из-за российской войны.

"Независимо от того, покупают ли эти страны энергоресурсы в рамках ограничения или за его пределами, ограничение позволит им добиваться более высоких скидок на российскую нефть и получать выгоду от большей стабильности на мировых энергетических рынках", - говорится в релизе.

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.