Страны G7 обсудили варианты дестабилизации ситуации в РФ и судьбу ядерного оружия

Переговоры под руководством членов G7 включали вопрос о том, как ослабление контроля Владимира Путина над службами безопасности и вооруженными силами может повлиять на будущее РФ.

Дипломаты заявили, что тревога по поводу возможных негативных последствий восстания против режима Путина обнажила отсутствие консенсуса в отношении конечной цели поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Некоторые западные страны, в том числе члены G7, отметили, что Украине не стоит пользоваться сложившейся ситуацией, например, для нападения на российскую территорию с целью усиления нестабильности в западных областях РФ.

В ходе дискуссий также обсуждалась потенциальная перспектива получения боевиками ЧВК "Вагнера" контроля над ядерным оружием.

Реакция мира на бунт Пригожина

Большинство стран сдержанно отреагировали на бунт Пригожина, опасаясь дестабилизации в стране и считая это внутренними проблемами России.

Так, президент США Джо Байден прокомментировал бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, подчеркнув, что Соединенные Штаты и их союзники не причастны к мятежу в России.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что бунт главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отражает разногласия и нервозность внутри России.

Более того, ряд западных стран на разных уровнях связывались с официальными лицами Украины и советовали не использовать хаос в России, вызванный бунтом Пригожина, для нанесения ударов по РФ.