Страны G7 обсудят поддержку Украины после атак на энергетическую инфраструктуру

Министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины, на встрече в Германии после недавних атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к массовым отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что вторжение России в Украину станет главной темой двухдневной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер, хотя все более напористая роль Китая в мире и протесты в Иране также будут в центре внимания.

"Для нас эта министерская встреча G7 проходит в важное время", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента, отметив, что группа "была жизненно важным координационным механизмом" для политических подходов к наиболее насущным вопросам.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила во вторник во время визита в Киев, что Европейский союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.

Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений ее энергетической инфраструктуры, сказала она. Необходимо призвать иностранные компании уделить первоочередное внимание передаче энергетического оборудования в Украину.

Встреча "Большой семерки", организованная Германией, председательствующей в группе, предоставит возможность самым богатым демократиям мира обсудить последние события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как председатель КНР Си Цзиньпин укрепил свою власть в коммунистической партии.

"Министры иностранных дел обсудят ситуацию на Тайване… и то, как G7 может укрепить партнерские отношения со странами региона", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Министры G7 также, вероятно, рассмотрят недавние спорные решения канцлера Германии Олафа Шольца разрешить китайской судоходной компании Cosco инвестировать в терминал в порту Гамбурга и нанести визит в Пекин в пятницу.

Критики обвиняют Шольца в том, что он продолжает отдавать предпочтение экономическим интересам Германии перед более широкими проблемами безопасности перед лицом все более напористого авторитарного государства, как, по их словам, его предшественница Ангела Меркель делала в отношении России.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Соединенные Штаты "настоятельно предположили", что Китай не будет иметь контрольного пакета акций портового терминала в Гамбурге.

В конце концов Германия решила предоставить Cosco только 24,9% акций терминала, по сравнению с первоначальной заявкой на 35% акций.

По сообщению британского министерства иностранных дел, Германия также пригласила Гану, Кению и Африканский союз присоединиться к встрече G7 для обсуждения вопросов изменения климата, инфраструктуры, защиты демократии и разрешения конфликтов и гуманитарных кризисов.

"Мы делаем больше вместе на так называемом Глобальном Юге, в том числе в Африке", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента. "Это будет особенностью этого обсуждения".