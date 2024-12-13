Страны G7 договорились уважать территориальную целостность Сирии
Лидеры стран G7 во время встречи 13 декабря обсуждали ситуацию в Сирии. Договорились уважать территориальную целостность страны после падения режима диктатора Башара Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Все лидеры согласились, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться в течение переходного процесса и в будущем", - говорится в заявлении G7.
Премьер-министр Британии Кир Стармар отметил, что "падение жестокого режима Асада следует приветствовать", но призвал быть осторожными относительно того, "что будет дальше.
Он также подчеркнул, что приоритетом должна быть безопасность сирийского народа, "одновременно поддерживая политический переход, который ведет к надежному, инклюзивному и несектантскому правлению от имени всех сирийцев".
Падение режима Асада в Сирии
Напомним, недавно повстанцы смогли вызвать крах режима сирийского диктатора Башара Асада.
В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией Асада.
Основной целью повстанцев было свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".
В конце концов Асада заставили бежать в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передаче власти".
Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.
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