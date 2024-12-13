ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Страны G7 договорились уважать территориальную целостность Сирии

Пятница 13 декабря 2024 21:53
UA EN RU
Страны G7 договорились уважать территориальную целостность Сирии Фото: страны G7 договорились уважать территориальную целостность Сирии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидеры стран G7 во время встречи 13 декабря обсуждали ситуацию в Сирии. Договорились уважать территориальную целостность страны после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Все лидеры согласились, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться в течение переходного процесса и в будущем", - говорится в заявлении G7.

Премьер-министр Британии Кир Стармар отметил, что "падение жестокого режима Асада следует приветствовать", но призвал быть осторожными относительно того, "что будет дальше.

Он также подчеркнул, что приоритетом должна быть безопасность сирийского народа, "одновременно поддерживая политический переход, который ведет к надежному, инклюзивному и несектантскому правлению от имени всех сирийцев".

Падение режима Асада в Сирии

Напомним, недавно повстанцы смогли вызвать крах режима сирийского диктатора Башара Асада.

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией Асада.

Основной целью повстанцев было свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".

В конце концов Асада заставили бежать в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передаче власти".

Подробнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7 Война в Сирии
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи