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Страны ЕС нашли пути финансирования закупок оружия для ВСУ на 5 млрд евро, - FT

Фото: страны ЕС нашли пути финансирования для закупки оружия для ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза намерены уже сегодня, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда на 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Соглашение ЕС, которое требует официального одобрения на встрече государств-членов ЕС, открывает новые возможности для возмещения поставок оружия Киеву.

"Украинцы борются без боеприпасов", - заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, имея в виду недавние достижения России и предупреждения украинских военных о том, что они нормируют снаряды.

Фонд Евросоюза, известный как Европейский фонд мира, будет отдавать приоритет оружию, которое производится внутри ЕС, но не будет исключать оружие из стран, не входящих в ЕС, если ему не будет альтернативы.

Источники издания отмечают, что фонд был важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года, но был исчерпан, и переговоры о его пополнении продолжались последние три месяца. Один из чиновников заявил, что соглашение касается "гибкости по необходимости, а не по замыслу".

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и насобирали для Украины только 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

 

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