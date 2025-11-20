Страны ЕС увеличивают расходы на оборону, но не все. Эксперт назвал причины

По его словам, отношение к собственной обороне страны зависит от того, насколько далеко она находится от России. Кроме того, в некоторых странах решающим остается влияние популистов - правых или левых.

"Популисты в таких странах, как Чехия, Словакия и Германия, по-прежнему пользуются поддержкой, поскольку опираются на сочетание усталости от войны, рост стоимости жизни и ощущение, что "элитам в Брюсселе или Киеве" важнее геополитика, чем повседневные проблемы обычных людей", - сказал Кужель.

Последствия решений для политиков

Он отметил, что европейские страны являются демократическими, а их лидеры вынуждены учитывать политические последствия своих шагов. Особенно ярко, отметил Кужель, это отличие проявляется в Германии.

"На востоке, в бывшей ГДР, ультраправая "Альтернатива для Германии" имеет сильные позиции, используя исторически низкий уровень доверия к институтам и Западу, тогда как западная часть страны в вопросах обороны и поддержки Украины остается более прагматичной и твердо привязанной к европейско-трансатлантическим структурам", - заявил он.

По словам эксперта, в северных и балтийских странах российская угроза никогда не исчезала из коллективной памяти. Она остается частью их идентичности и политической реальности.

С расстоянием ситуация меняется

По этой причине даже местные популисты не отрицают потребность в укреплении обороны, поскольку это стало бы для них политическим самоубийством. В то же время на расстоянии от границ России ситуация отличается.

"Во всем центральноевропейском регионе также давно отсутствует прочный консенсус относительно пророссийской ловушки и иммунитет общества к дезинформации, что позволяет популистам продвигать простые лозунги о "национальных интересах" и "мире"", - подчеркнул Кужель.