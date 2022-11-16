Страны ЕС предложат ввести лимит цен на газ с РФ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует предложить план ограничения цен на российский природный газ после 24 ноября, поскольку стремится сдержать энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину.
Об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Комиссия, которая разрабатывает политику ЕС, предложит ограничение после встречи министров энергетики ЕС 24 ноября, на которой они, как ожидается, поручат руководству блока продвинуть предложение.
"Мы будем действовать быстро и внесем юридическое предложение сразу после того, как министры дадут нам на это разрешение", — сказала Симсон в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте.
"Мы сделали свою домашнюю работу. Я думаю, что такой ценовой потолок может позволить нам успокоить рынок, это также снимает риск того, что мы вообще не получим грузы", - отметила она.
Напомним, что страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, ограничивать ли цены на газ из РФ. Бельгия, Польша, Италия и Греция потребовали от Брюсселя предложить потолок цен на газ до 24 ноября и пригрозили заблокировать другие инициативы ЕС, если они не будут предложены.
Ряд стран, в том числе Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, предупреждают, что ограничение цен может привести к новому витку кризиса.
Напомним, ранее стало известно, что в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза против России был введен потолок цен на нефть из РФ.
Также мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамический ценовой коридор" на газ из России.
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