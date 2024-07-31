В стране ЕС для украинских беженцев станет доступна важная услуга: детали

Беженцы из Украины в Нидерландах с 1 августа 2024 года смогут получить нидерландские водительские права. Для этого им нужно будет сдать экзамен по теории и практике вождения.

До сих пор для украинцев со временной защитой это было недоступно. Даже после успешного экзамена по вождению муниципалитеты не выдавали водительские удостоверения.

По данным CBR, невозможность получить нидерландские водительские права вызвала проблемы в течение длительного времени. Еще в прошлом году в бюро заявляли, что украинцы тратили много времени и денег, а в результате все равно оставались без водительского удостоверения.

Украинцы со временной защитой, имеющие украинские водительские права, могут и дальше ими пользоваться. Даже те водительские удостоверения, срок действия которых истек, остаются действительными на территории ЕС.

Фото: Автомобили в Нидерландах, Амстердам (unsplash.com)

В то же время для части украинцев, у которых раньше не было водительских прав, теперь будет возможно получить их в Нидерландах.