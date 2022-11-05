С большой скидкой. Румыния купила у Норвегии 32 американских истребителя

Румыния договорились о покупке у Норвегии 32 американских истребителей F-16, которые ранее использовались армией скандинавской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"В пятницу Норвегия объявила, что продаст Румынии 32 подержанных истребителя F-16 за 388 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Изначально Норвегия оценивала машины в 490 миллионов евро, но в результате торгов, которые длились почти год, сумма сделки существенно снизилась. Отмечается, что соглашение, подписанное на фоне войны в Украине, касается поставок самолетов, запасных частей, а также обслуживания и обучения технического персонала. Поставки состоятся в 2023 и 2024 годах после модернизации самолетов, сообщили в министерстве обороны Норвегии.

В 1960-х годах Норвегия сделала выбор в пользу F-16 американской General Dynamics, заказав 60 экземпляров одноместной версии и 14 экземпляров двухместной. Последние самолеты были сняты с вооружения в начале года в пользу более современных F-35 американской Lockheed Martin. Осло планирует приобрести до 52 новых самолетов.

Со своей стороны, Румыния выразила заинтересованность в покупке норвежских F-16 в 2021 году для замены старых советских Миг-21.