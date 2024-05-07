В стране ЕС улучшат условия для украинских беженцев: детали

Правительство Швеции готовится расширить программу поддержки украинских беженцев. Украинцы смогут раньше зарегистрироваться в реестре населения и получить более высокие выплаты.
Об этом заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на sverigesradio.se.
Правительство Швеции представило изменения в законодательство по улучшению социальных условий для украинских беженцев с 1 ноября. Зарегистрироваться в реестр населения можно будет через 12 месяцев в стране. По действующим правилам украинцы должны прожить в Швеции 3 года, чтобы быть включенными в реестр населения и получить номер социального страхования.
Украинцы, зарегистрированные в Швеции, будут иметь право на медицинское и стоматологическое обслуживание, на выплаты, если находятся дома с больными детьми или в отпуске по уходу за ребенком. Также беженцы смогут получить идентификационный номер банка.
На 1 ноября 2024 года в стране будут зарегистрированы около 33 тыс. украинцев, что даст им право на помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.
Это также даст право на большие выплаты. Если сейчас украинские беженцы получают от Миграционного агентства Швеции выплаты в размере 71 шведской кроны в день (6 евро), то с осени можно будет получать 308 шведских крон (27 евро) в день.
Впрочем, у украинских беженцев не будет права на другие льготы – например, на выплаты на ребенка или жилищную помощь. Политики и гуманитарные организации предостерегают, что предложенных мер недостаточно и многие будут нуждаються в дополнительной помощи.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции. Украинцы испытывают значительные трудности с доступом к учреждениям, включая больницы и банки. Из-за отсутствия персонального номера украинцам часто отказывают в услугах.
Также мы рассказывали, что в Швеции готовятся расширить поддержку украинцев. Законопроект может вступить в силу осенью.
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