ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ЕС передадут Украине более 150 генераторов из-за российских ударов

Вторник 09 апреля 2024 14:15
UA EN RU
Страны ЕС передадут Украине более 150 генераторов из-за российских ударов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейские страны передадут Украине 157 электрогенераторов из-за российских атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

Издание отмечает, что ЕС мобилизовал чрезвычайную энергетическую помощь для Украины, которая уже находится в пути.

"После серии целенаправленных ракетных и беспилотных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб", - пояснил представитель Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предоставили 157 электрогенераторов различных размеров.

Для дальнейшего укрепления энергетической инфраструктуры Украины ЕС также направляет десять генераторов большой мощности (1 МВт) стоимостью 3,57 миллиона евро из собственных запасов RescEU. Каждый из этих мощных генераторов в 1 МВт может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в чрезвычайной ситуации.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич поблагодарил страны за предоставленные Украине генераторы через Механизм гражданской защиты ЕС.

Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям находится в тесном контакте с украинскими властями на местах, чтобы предоставить дальнейшую помощь в случае необходимости, сказал он.

Обстрелы энергетики

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области, где были сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.

Кроме того, во время атаки 22 марта, которая стала самым масштабным ударом по энергетике за время войны, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ. Однако в Минэнерго отмечают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
Кадровые изменения в ВСУ. Уволены командующие ОК "Юг" и "Запад", - источники
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак