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Страны ЕС на следующей неделе обсудят "масштабные решения" для помощи Украине, - Сикорский

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе состоится Совет ЕС по иностранным делам. На нем планируется обсудить масштабные решения для помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире TVN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он предположил, что следующий Совет ЕС по иностранным делам может быть драматическим. 

"Должны быть приняты или не приняты масштабные решения о том, готовы ли мы выделить реальные ресурсы, такие как замороженные российские активы, для поддержки Украины", - рассказал Сикорский. 

Он также спрогнозировал, что администрация Дональда Трампа не может позволить себе катастрофический провал в Украине. 

"Поскольку, напомню, именно ощущение провала в Афганистане тяготило администрацию Байдена (президента США Джо Байдена - ред.). Здесь еще не все решено. Я разговариваю с окружением, наиболее близким к Дональду Трампу в сфере безопасности", - подчеркнул министр. 


 

Замороженные активы РФ

Напомним, страны Запада пока что не используют замороженные активы России для помощи Украине.

На поддержку украинцев направляют только доходы с замороженных активов. В частности, в ближайшее время Украина должна получить кредит от G7 в размере 50 млрд долларов, который погасят именно за счет таких средств.

При этом всего страны Запада заморозили около 260 млрд долларов российских активов. Большая часть находится в странах Евросоюза.

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