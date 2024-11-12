Страны ЕС на следующей неделе обсудят "масштабные решения" для помощи Украине, - Сикорский

Он предположил, что следующий Совет ЕС по иностранным делам может быть драматическим.

"Должны быть приняты или не приняты масштабные решения о том, готовы ли мы выделить реальные ресурсы, такие как замороженные российские активы, для поддержки Украины", - рассказал Сикорский.

Он также спрогнозировал, что администрация Дональда Трампа не может позволить себе катастрофический провал в Украине.

"Поскольку, напомню, именно ощущение провала в Афганистане тяготило администрацию Байдена (президента США Джо Байдена - ред.). Здесь еще не все решено. Я разговариваю с окружением, наиболее близким к Дональду Трампу в сфере безопасности", - подчеркнул министр.



