Страны ЕС могут наложить санкции на Польшу, если она продлит запрет на зерно из Украины, - СМИ

Некоторые страны Европейского союза готовы наложить штрафные санкции на Польшу, в случае продления со стороны Варшавы запрета на экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

Издание отмечает, что польские власти заявили, что если ЕС не продлит запрет на украинское зерно, то они введут односторонние ограничения. Такое решение Варшавы будет равносильно нарушению законодательства ЕС.

"За это Польше могут грозить штрафные санкции, однако их применение предполагает длительную процедуру", - говорится в материале.

Источники издания сообщают, что существует опасение ответных шагов в торговле, которые могут быть введены отдельными странами ЕС.

"На такой шаг может решиться, например, Германия, но не только она. Большинство стран выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины только для четырех стран", - говорится в материале.



Издание отмечает, что против такого продления могут выступать до 20 стран.

Запрет продовольствия из Украины

В апреле этого года Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины, несмотря на решение ЕС о свободном доступе продукции из Украины во время войны.

Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Запрет действует до 15 сентября. Однако Польша настаивает на продлении по меньшей мере до конца 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.