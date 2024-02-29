В стране ЕС хотят обязать украинских беженцев платить за жилье: детали

Украинские беженцы получили специальный статус, который дает те же права на проживание и работу, что и гражданам ЕС. В Нидерландах украинцы получают от местных властей выплаты от 280 до 380 евро на проживание, которые должны прекратиться, когда они найдут работу. Но местные органы власти говорят, что это сложно контролировать.

Согласно правилам, украинские беженцы также освобождены от оплаты медицинского страхования, бытовых счетов и местных налогов. Депутаты говорят, что тех, кто нашел работу, нужно попросить платить больше из собственного кармана.

Пятая часть из 100 тысяч украинских беженцев проживает в частном жилье. Это дает им право на дополнительные 93 евро в месяц, которые должны покрывать расходы хозяев.

"Более половины украинцев работают. Это очень хороший прогресс. Но я не считаю справедливым, если тот, кто работает, получает доход и бесплатное жилье, не должен платить ничего. Честный личный взнос кажется мне разумным", – заявил депутат Каспер Велдкамп.

Согласно последним данным статистического агентства CBS, около 46% украинских беженцев нашли работу в Нидерландах. В то же время среди граждан третьих стран, приехавших из Украины (которых около 8% от общего количества людей с временной защитой), работают 77%.

"Украинцы, которые здесь работают, должны внести свой вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать искатели убежища и люди, получающие льготы. К украинцам нужно относиться так же, как ко всем остальным в этой стране", – сказала депутат Кати Пири.

Отмечается, что обсуждение договоренностей по поводу украинцев в парламенте запланировано на четверг.