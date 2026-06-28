Страны Балтии выступили против переговоров с Россией

Новая реальность европейской безопасности

Как отметил эстонский премьер Кристен Михал, ранее оборонное сотрудничество не было приоритетом для блока, однако ситуация кардинально изменилась.

"Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира - но с оружием. Это большая разница, потому что если Европа - самый богатый регион мира - будет иметь оружие и способность реагировать на угрозы безопасности как внутри, так и снаружи, Европа станет гораздо сильнее", - подчеркнул Михал.

По мнению главы эстонского правительства, эти изменения касаются не только военных расходов. Более состоятельная в военном плане Европа станет гораздо более надежным и предсказуемым глобальным игроком на мировой арене.

Почему мирные переговоры с РФ не ко времени

В то же время, лидеры стран Балтии критически относятся к призывам некоторых западноевропейских политиков относительно немедленного начала переговоров с Кремлем и замораживания линии фронта.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс подчеркнул, что не верит в мирные соглашения с Россией на этом этапе.

По его словам, главная задача сейчас - не компромиссы, а укрепление границ, чтобы на восточном фланге Европы не осталось ни одного "слабого звена".

"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких смешных идей. Сначала мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", - заявил Кульбергс.

Он добавил, что Латвия уже увеличила свои инвестиции в оборону до 5% ВВП страны, выполняя и даже превышая оборонные цели Альянса.