Страны Балтии требуют от ЕС заблокировать транзит зерна из России

Страны Балтии требуют от Европейского Союза запретить транзит российского зерна через его территорию, чтобы остановить финансирование войны против Украины.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное представительство правительства Эстонии.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо президенту Европейского Совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.
В нем они призвали немедленно ввести запрет на транзит зерновой продукции из РФ.
"Россия бомбит украинские порты и блокирует попадание украинского зерна на мировые рынки, в то же время стремясь получать доход, транспортируя собственное зерно через ЕС. Наша инфраструктура не должна помогать России финансировать ее войну", - подчеркнула Кристен Михал.
Она также сообщила, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского Совета на следующей неделе.
В письме лидеры трех стран подчеркнули, что РФ целенаправленно атакует украинские грузовые суда, железные дороги и торговые пути, пытаясь подорвать экономику Украины.
Параллельно агрессор ищет новые маршруты для экспорта, в частности, через Балтийское море.
Балтийские государства призывают Евросоюз не разрешать РФ компенсировать экономические последствия своей агрессии, сделать невозможным экспорт через территорию ЕС зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины.
Также лидеры стран Балтии призвали укрепить "Полосы солидарности" между ЕС и Украиной для поддержки украинской торговли и вывода товаров на мировые рынки.
Напомним, Турция предложила мирные инициативы для Украины и России по безопасности судоходства в Черном море.
Главная цель этого предложения - обеспечение гарантий для доставки зерна из региона. По данным турецкой стороны, инициатива все еще остается актуальной, однако Анкара ждет ответную реакцию участников.
Ранее в Черном море недалеко от Румынии дроны атаковали гражданское турецкое судно с украинским зерном, направлявшееся в Италию. В результате атаки один член экипажа погиб, также есть пропавшие без вести.
На инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре и зерновым маршрутам.