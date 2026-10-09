Страны Балтии требуют от ЕС заблокировать транзит зерна из России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс и президент Литвы Гитанас Науседа направили совместное письмо президенту Европейского Совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

В нем они призвали немедленно ввести запрет на транзит зерновой продукции из РФ.

"Россия бомбит украинские порты и блокирует попадание украинского зерна на мировые рынки, в то же время стремясь получать доход, транспортируя собственное зерно через ЕС. Наша инфраструктура не должна помогать России финансировать ее войну", - подчеркнула Кристен Михал.

Она также сообщила, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского Совета на следующей неделе.

В письме лидеры трех стран подчеркнули, что РФ целенаправленно атакует украинские грузовые суда, железные дороги и торговые пути, пытаясь подорвать экономику Украины.

Параллельно агрессор ищет новые маршруты для экспорта, в частности, через Балтийское море.

Балтийские государства призывают Евросоюз не разрешать РФ компенсировать экономические последствия своей агрессии, сделать невозможным экспорт через территорию ЕС зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины.

Также лидеры стран Балтии призвали укрепить "Полосы солидарности" между ЕС и Украиной для поддержки украинской торговли и вывода товаров на мировые рынки.