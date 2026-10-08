Перемирие в Черном море. Турция ждет реакции на свое предложение
Мирное предложение Турции для Украины и России по судоходству в Черном море до сих пор актуально. Оно направлено на обеспечение безопасной доставки зерновых из региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на пресс-конференции со своей венгерской коллегой Анитой Орбан в Анкаре, передает Turkiye Today.
Мирная инициатива Турции
Фидан подчеркнул, что усиление атак России и Украины в преддверии зимы еще больше угрожает навигационной безопасности в Черном море.
Также он добавил, что мировые государства не должны позволить превратить регион на новый фронт в войне.
Фидан сказал, что безопасность Европы нельзя рассматривать отдельно от безопасности, возможностей и потенциала Турции.
"Прежде чем применять постоянные подходы в политике безопасности, обсуждения должны быть проведены квалифицированным образом. Иначе может быть слишком поздно", - сказал он.
По его словам, Турция доказывает свои предупреждения и оценки Украине и РФ.
"Мы также предлагаем определенные решения по этому вопросу обеим сторонам. Но сейчас, прямо перед началом зимы, обе стороны ведут масштабное наступление, пытаясь получить военное преимущество друг над другом", - отметил он.
Атака на турецкие суда
Фидан добавил, что также пострадали:
- суда под турецким флагом,
- суда, принадлежащие Турции,
- суда с турецким экипажем.
"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец этой ситуации", - сказал он.
Фидан заявил, что нападения не только наносят ущерб персоналу и судам, но и создают риски для продовольственной безопасности, особенно когда партии зерна не достигают международных рынков.
"Нам нужно предотвратить эту ситуацию", - сказал он.
Напомним, ранее инициативу Турции по прекращению боевых действий в Черном море поддержали ООН, ЕС, США, Египет и Индия.
Ранее РБК-Украина писала, что Украина готова прорабатывать решения по достижению мира и прорабатывает с партнерами пять разных форматов прекращения огня.
Кроме того, Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией по поводу перемирия в Черном море для защиты судов с зерном.