Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий Москвы

Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро. Они направлены на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Ожидается, что эти проекты будут поддержаны Фондом сплочения Европы, заявил председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк.
"В рамках этой субсидии акцент сделан на мерах по предотвращению всех видов атак. В частности, это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы", - сказал Кильк
По его словам, будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-либо нештатные ситуации, а также физически предотвращать любые нарушения в сети".
Кильк не пояснил, что именно будет закуплено и разработано, отметив лишь, что, например, потребуется более надежная защита от беспилотников. Elering хочет создать потенциал для обнаружения и отражения дронов.
Окончательная заявка на участие в программе Фонда сплочения Европы находится в процессе подготовки, поэтому Кильк отметил, что общая стоимость проектов – 600 миллионов евро – пока предварительная. Он подтвердил, что около трети средств будет направлено в Эстонию. Большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а какие-то инвестиции направят в Польшу.
Напомним, в декабре в Балтийском море были повреждены подводные кабели между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S. Это танкер "теневого флота" России, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.