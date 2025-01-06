Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий Москвы

Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро. Они направлены на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Ожидается, что эти проекты будут поддержаны Фондом сплочения Европы, заявил председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк.

"В рамках этой субсидии акцент сделан на мерах по предотвращению всех видов атак. В частности, это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы", - сказал Кильк

По его словам, будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-либо нештатные ситуации, а также физически предотвращать любые нарушения в сети".

Кильк не пояснил, что именно будет закуплено и разработано, отметив лишь, что, например, потребуется более надежная защита от беспилотников. Elering хочет создать потенциал для обнаружения и отражения дронов.

Окончательная заявка на участие в программе Фонда сплочения Европы находится в процессе подготовки, поэтому Кильк отметил, что общая стоимость проектов – 600 миллионов евро – пока предварительная. Он подтвердил, что около трети средств будет направлено в Эстонию. Большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а какие-то инвестиции направят в Польшу.