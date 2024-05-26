Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel

Как рассказывает Spiegel, в кулуарах конференции Леннарта Мэри по внешней политике и политике безопасности, проходившей в столице Эстонии на прошлой неделе, парламентарии стран Балтии предупредили представителей немецкого правительства о последствиях политики Берлина по войне в Украине.

В частности, речь идет об отказе предоставлять украинской армии дальнобойное оружие и запрете ВСУ наносить удары по территории РФ западным вооружениям.

"Их аргумент такой: если россиянам удастся совершить стратегический прорыв на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики - они сами отправят войска в Украину. И что это будет значить, было понятно: НАТО станет стороной войны", - говорится в публикации Spiegel.

Как объясняет Spiegel, это именно тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

"Те, кто хочет ограничить войну из-за чрезмерной сдержанности, действительно, рискуют вывести ее из-под контроля", - резюмирует Spiegel.