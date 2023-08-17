Страны Балтии присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните заявили о присоединении к декларации G7.

"Мы будем работать с Украиной в рамках этой международной рамки, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, поддерживать экономическую стабильность и восстановление, обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на ее европейском и евроатлантическом пути", - говорится в заявлении.

Фото: страны Балтии присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины (twitter.com/kajakallas)

В нем также отмечается, что борьба Украины против РФ помогает защитить евроатлантическую безопасность и международный порядок. Премьеры обещают поддерживать Украину до победы и участвовать в международных усилиях по защите ее независимости, демократии и благосостояния, а также привлечении к ответственности виновных в преступлении агрессии.

При этом они убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию РФ. Они отметили, что продолжат твердую поддержку Украины, чтобы она как можно быстрее стала членом Альянса.

Премьеры стран Балтии также пообещали сотрудничать с Украиной на ее пути в Евросоюз и надеются на начало переговоров о вступлении в 2023 году после соответствующей оценки Еврокомиссии.

"Сильная, независимая и процветающая Украина, полностью интегрированная в евроатлантическую семью - это крайне важно для европейской безопасности", - говорится в совместном заявлении.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО в июле страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Гарантии безопасности нужны Украине для того, чтобы избежать повторного нападения РФ после завершения войны и до того, как государство станет членом НАТО.

К предоставлению гарантий безопасности присоединились более 15 стран. В частности, недавно декларацию подписала Болгария.

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