Страны Балтии планируют сотрудничество в космической отрасли: чем будут заниматься

На этой неделе представители космического сообщества Эстонии, Латвии и Литвы встретились в Таллинне, чтобы обсудить космическое сотрудничество. Все три страны сотрудничают с Европейским космическим агентством и вносят свой вклад в его программы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результат встречи стран Балтии, о которой пишет ERR.
"Эстония зарекомендовала себя как надежный партнер в космической сфере, но сотрудничество между тремя балтийскими государствами может еще больше повысить популярность региона", - заявил глава космического сектора Министерства экономики и коммуникаций Паул Лийас.
Эстония, Латвия и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в отборочные программы, но пока взаимный обмен информацией и опытом был скромным. Вместе с тем, с точки зрения космического сектора, это страны с похожими вызовами и реализация совместных проектов была бы полезна всем сторонам.
Космическая отрасль в мире быстро развивается и, по словам руководителя Эстонского космического бюро Мадиса Виираса, балтийское космическое сотрудничество необходимо и полезно.
В отношениях с Европейским космическим агентством Эстония продвинулась дальше всех, являясь его членом с 2015 года. Латвия и Литва получили статус ассоциированных членов только в 2021 году. Уже сейчас обсуждается разработка онлайн-платформы на основе данных дистанционного мониторинга Земли, что принесет пользу как предпринимателям, так и государственным учреждениям. Кроме того, сотрудничество между тремя странами Балтии в космосе помогает создавать синергию и продвигать новые идеи между частным сектором и академическими кругами.
"В ходе встречи был подготовлен проект Балтийского космического манифеста, который закладывает основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом между Эстонией, Латвией и Литвой в области космической политики, космических данных и услуг, спутников, а также космической науки и связанных с космосом образовательных программ для молодежи", - говорится в материале.
Напомним, что Иран намерен в конце текущего года при содействии России вывести на орбиту два спутника собственного производства.
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз вывела на орбиту еще 51 спутник системы Starlink.
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