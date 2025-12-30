Страны Балтии готовятся взрывать мосты на границах с РФ и Беларусью, - LRT

Как пишет издание, в Вооруженных силах Литвы заявили, что вблизи границы уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений. Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы - в случае необходимости они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

По замыслу военных, в случае угрозы или начала боевых действий мосты у границы можно будет быстро разрушить, чтобы сделать невозможным или существенно замедлить передвижение вражеских подразделений.

Подобную стратегию десятилетиями реализует Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной более 1340 километров. Президент Финляндии Александер Стубб ранее подчеркивал, что европейские государства должны меньше говорить и больше готовиться.

"Нужно быть готовыми к худшему, чтобы избежать его", - заявил Стубб в комментарии Financial Times, призвав Европу перенять финский подход к безопасности.

В то же время в странах Балтии не все воспринимают такие действия однозначно. В Литве отдельные политики и их сторонники ранее обвиняли власти в "военном шовинизме". В Эстонии командующий Вооруженными силами Андрус Мерило предостерегал от чрезмерной "военной истерии", подчеркивая, что именно подготовленность, а не паника, позволяет обществу действовать рационально в кризисных ситуациях.