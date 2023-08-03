Страны Балтии договорились ускорить отключение от энергосети России

Зависимость от России

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии как меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое – до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.

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