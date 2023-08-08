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Страны Африки готовят вторжение в Нигер. Хунта перебрасывает войска к резиденции президента

Иллюстративное фото: Нигерия может предоставить своих военных для вторжения в Нигер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Четыре страны Африки готовы предоставить своих военных для того, чтобы начать интервенцию в Нигер из-за военного переворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

По информации французского издания, сейчас дипломаты и официальные лица, которые находятся в столице Нигерии, не исключают военного вторжения в Нигер. 

"Такая операция все еще будет рассматриваться, даже если все усилия будут направлены на деэскалацию и выход из кризиса путем диалога", - пишут журналисты. 

В издании добавляют, что Нигерия готова стать "движущей силой" такой операции и предоставить более половины своих войск, если это будет необходимо. При этом по состоянию на сейчас своих солдат в Нигер готовы направить Кот-д'Ивуар, Сенегал и Бенин.

"План начальников штабов предусматривал для интервенции 25 000 солдат. Самый большой контингент прибудет из Нигерии, где ее президент Бола Тинубу пообещал нулевую терпимость к переворотам", - добавляет RFI.

В то же время, по информации Al Arabiya, недалеко от президентского дворца и аэропорта в столице Нигера уже фиксируют элитные силы армии страны. 

Военный переворот в Нигере

Напомним, 26 июля военные Нигера взяли в заложники президента страны Мохаммеда Базума и заявили о свержении правительства. 

После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером Нигера.

Страны Западной Африки 31 июля поставили перед Нигером ультиматум - они пригрозили военным вторжением в случае, если Базума не освободят за 7 дней. Хунта отказалась выполнять такие условия. 

Более детально о перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина

 

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АфрикаНигерияНигер