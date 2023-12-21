Украинцы в Австрии высокообразованны и приехали остаться: исследование

Украинские беженцы в Австрии – высокообразованные люди, часть из которых приехали остаться. К такому выводу пришли исследователи из Австрийской академии наук (ÖAW).

На выбор страны влияли не социальные выплаты, а наличие социальных связей – друзей или родственников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на vienna.at .

В Вену прибыли 83% беженцев с высшим образованием

На днях были опубликованы результаты исследования Венского университета экономики и бизнеса (WU Vienna) и Австрийской академии наук (ÖAW) об украинских беженцах. Опросили около 1500 украинцев в центрах прибытия в Вене и Кракове о социально-демографическом происхождении, экономических возможностях и ожиданиях. Хотя опрос проходил весной 2022 года, анализ данных еще продолжается.

Украинские беженцы, которые приехали в Вену, лучше представляют себе пребывание на длительное время, чем те, кто поселился в Кракове (Польша), и больше из них имеют высшее образование. Однако трудоустройство в этой стране происходит медленно, объяснила исследователь миграции Джудит Коленбергер из WU Vienna.

Оказалось, что женщины-беженцы в Австрии преимущественно высокообразованы и стремятся к профессиональным перспективам. Например, в Вену прибыли 83% людей с высшим образованием (в возрасте от 25 до 64 лет), а в Краков – 66%. Однако в отличие от Польши, трудоустройство в Австрии происходит медленно.

"Украинцы с высшим образованием часто хотят инвестировать больше и дольше в изучение немецкого языка, прежде чем искать работу, которая бы лучше отвечала их подготовке", – объясняет соавтор исследования из ÖAW Изабелла Бубер-Эннсер.

Фото: Митинг в Вене (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Австрию выбирали за социальные связи и уровень жизни

Украинцы выбирали соседние страны, такие как Польша, благодаря их географической близости. В то время как западные страны беженцы выбирали за социальные связи и высокое качество жизни. Также сыграло роль предыдущее знакомство со страной (туризм или обучение) и знание немецкого языка. Результаты показывают, что желание остаться в Кракове гораздо ниже, чем желание остаться в Вене.

"Это дает понять, что даже для людей, вынужденных бежать, решение уехать и выбор страны назначения связаны с несколькими причинами – дело не в социальных выплатах, как часто говорят, а в основном в существующих социальных сетях в стране назначения", – объяснила Джудит Коленбергер.

В Украине в сфере здравоохранения и образования работали 20% опрошенных. Поэтому их квалификация должна быть быстро признана, говорит эксперт.

"Женское население беженцев из Украины должно получить поддержку с бесплатным уходом за детьми, обучением без отрыва от работы и гибким графиком работы", – отметила она.

Украинцы, которые сумели устроиться на работу, обычно имеют более высокую квалификацию, чем нужна для их должности в новой стране.