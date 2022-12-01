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У стран НАТО еще нет решения о переброске систем Patriot в Украину, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны НАТО еще не готовы к принятию решения о переброске системы Patriot в Украину по запросу Польши.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Берлине.

"Важно отделить дискуссию о тех трех системах Patriot, которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса о дополнительной ПВО для Украины", — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

По его словам, все согласны с острой необходимостью помочь Украине, в том числе с системами ПВО, добавив, что обеспечение исправной работы уже поставленных систем так же важно, как и выдача новых.

"Есть потребность в боеприпасах к существующим системам, есть потребность в запасных частях и обслуживании", — добавил генсек НАТО.

Шольц также отметил, что Германия ещё не завершила обсуждение с Польшей вопроса о целесообразности размещения комплексов ПВО Patriot.

Напомним, Украина хочет получить зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских ударов с воздуха и постоянно просит западных союзников о поставках. Вопрос обостряется на фоне постоянной угрозы ракетных атак и возможного применения баллистических вариантов.

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НАТОЙенс СтолтенбергПВООлаф Шольц