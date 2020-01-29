Кравцов отримає компенсацію за звільнення з "Укрзалізниці"

Колишній глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримає грошову компенсацію за звільнення з посади. Про це Кравцов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наглядова рада "Укрзалізниці" прийняв рішення про звільнення його з посади без можливості переведення в Міністерство інфраструктури.

"Якщо говорити моїм улюбленим юридичною мовою: вчора було прийнято рішення щодо дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не маленька, скажу відразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - написав Кравцов.

Таким чином Кравцову буде виплачена компенсація в розмірі від річного окладу від його зарплати.

Раніше повідомлялося, що в 2018 році місячний оклад Кравцова становив близько 570 тисяч гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, Кабінет міністрів України погодив звільнення Євгена Кравцова з поста глави "Укрзалізниці".

В кінці грудня 2019 року Кравцов заявив про рішення піти із займаної посади. За його словами, він вирішив звільнитися з "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. Він також додав, що питання його звільнення буде розглянуто наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.