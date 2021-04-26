Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах по Донбасу

За його словами, нові пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.

"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть Керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", - заявив Кравчук.

Як пояснив Кравчук, пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.

"По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге-санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і вжити заходів. Негайно. Протягом 12 годин", - зазначив глава української делегації.

Зараз документ вдосконалюється робочою групою в ТКГ, яка обговорить документ 27 квітня.

"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі. Дуже", - підсумував Кравчук.