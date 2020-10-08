Кравчук про заміну Фокіну в ТКГ: імпровізація тут неприпустима

На сьогодні немає кандидатури на посаду першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, яку до недавнього часу обіймав Вітольд Фокін. А що стосується подальшого призначення, то необхідно визначити, яку конкретну роботу буде виконувати ця особа.

Про це заявив глава делегації Леонід Кравчук, передає "Радіо Свобода".

За його словами, в українській делегації хочуть визначити, яку роботу буде вести новий перший заступник. І кандидата будуть шукати саме під конкретні завдання.

"Не просто, що він скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях з тими, які знаходяться на контрольованих територіях". Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що поки кандидатур немає.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України.. висновки", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук назвав головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ. За його словами, ця людина має серйозно занурюватися в ситуацію і не поспішати з оцінками.

Крім того, він анонсував створення ради з вихідцями з Донбасу, яка буде допомагати ТКГ.