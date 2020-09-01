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Кравчук відразу хотів бачити Фокіна своїм заступником у ТКГ, - джерело

Автор: Мілан Лєліч

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню на Донбасі Леонід Кравчук відразу хотів бачити Вітольда Фокіна своїм заступником. При цьому Кравчук після відставки Леоніда Кучми був єдиним кандидатом, з ким готова розмовляти російська сторона.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Небезпечні маневри: що означають заяви Фокіна по Донбасу".

Як розповіло РБК-Україна джерело, близьке до переговорного процесу, ротації з української сторони не пройшли безхмарно. Зокрема, Київ перебрав кілька кандидатів на пост наступника Леоніда Кучми, але всі вони викликали неприйняття у російської сторони. А призначення фігури, яку не сприймають в Москві, заблокувало б переговори.

Співрозмовник зазначив, що на Кравчука росіяни погодилися з "деяким скрипом". Він, у свою чергу, відразу заявив, що бажає бачити Фокіна своїм заступником. Таким чином, обидва ветерана української політики, фактично, зайшли в Тристоронню контактну групу тандемом.

Нагадаємо, Фокін після призначення до делегації відзначився скандальними заявами щодо Донбасу. За його словами, єдиним шляхом до досягнення миру є виконання мінських угод з наданням особливого статусу, а також загальна амністія.

Його слова викликали різку критику з боку представників влади. Сам Фокін вважає, що лише цитував положення мінських домовленостей.

Прогноз погоди
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