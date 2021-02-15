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Кравчук про ситуацію на Донбасі: на кожен постріл має бути відповідь

Автор: Даша Харченко

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може удавати, що режим тиші дотримується.

Про це він сказав він в ефірі одного з українських телеканалів, передає Лівий Берег.

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"Ми не можемо робити вигляд, і сказати, що ми дотримуємося режиму тиші, а вони стріляють, а ми ось такі добрі, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь", - переконаний він.

Крім того, Кравчук додав, що "наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом".

Нагадаємо, 14 лютого, на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців.

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